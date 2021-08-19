Смартфон Vivo Y21 оценен в 190 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y21, которая оценена в 190 и 210 долларов за версии с 64 ГБ и 128 ГБ флеш-памяти. Новинку оснастили предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch OS 11.1, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35 с частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной памяти, 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 13 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом для наушников, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, размерами 164:76:8 мм и массой 182 грамма.

Комментарии и отзывы Vivo Y21
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