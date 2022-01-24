Смартфон Vivo Y21A получил АКБ на 5000 мАч…

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y21A, которая получила предустановленную оболочку Funtouch OS 11.1 на базе операционной системы Android 11. Новинка также характеризуется 6,51-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P22 с частотой до 2,0 ГГц, графикой IMG PowerVR GE8320 и модемом для сотовых сетей LTE, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi (2,4/5 ГГц), слотом для карт памяти microSD, симметричным разъемом USB Type-C, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, размерами 164,26:76,08:8,0 мм и массой 182 грамма. Цена и дата начала продаж будут объявлены позже.