Смартфон Vivo Y21T будет стоить 240 долларов

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y21T, который станет чуть более продвинутой версией выпущенной ранее модели Vivo Y21s. Устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с датчиками изображения разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, а также голубую и черную расцветки. Ориентировочная цена устройства составляет 240 долларов. Официальная презентация ожидается уже 3 января.