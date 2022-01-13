Смартфон Vivo Y21e получит процессор Snapdragon 680

В сети появились подробности о смартфоне Vivo Y21e, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат предустановленную оболочку Funtouch OS 12 на базе Android 12, 6,51-дюймовый экран с разрешением HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, селфи-камеру разрешением 8 Мп, сдвоенную основную камеру на 13 Мп и 2 Мп, боковой дактилоскоп, интерфейс USB Type-C, 3,5-мм разъем, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт, а также базовую версию с 3 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти.

Комментарии и отзывы Vivo Y21e
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