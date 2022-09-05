Смартфон Vivo Y22 оценен в 160 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Y22, которая получила предустановленную ОС Android 12 с фирменной прошивкой FunTouch OS 12. Новинку также оснастили 6,55-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и кадровой частотой 90 Гц, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G52 и модемом 4G, 4 или 6 ГБ ОЗУ и 64 или 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, поддержкой Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, боковым дактилоскопом, интерфейсом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт, размерами 164,3:76,1:8,38 мм и массой 190 граммов. Цена базовой версии составляет 160 долларов.

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