Смартфон Vivo Y22 оценен в $183

Компания Vivo представила недорогой смартфон Y22, который оценен на индийском рынке в 183 доллара за базовую версию с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти. Также будет выпущен вариант с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Новинку также оснастили не самой свежей 12-нанометровой однокристальной системой MediaTek Helio G70, 6,55-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 18 Вт. В качестве операционной системы здесь используется ОС Android 12.

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