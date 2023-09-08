Смартфон Vivo Y27 оценен в 17 тысяч рублей

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон Vivo Y27, который был представлен в июле этого года. Цена новинки в официальном интернет-магазине составляет 17 тысяч рублей. Напомним, что смартфон оснащается 6,64-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 60 Гц и яркостью 600 нит, 12-нм платформой MediaTek Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, поддержкой 44-Вт быстрой зарядки, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп и боковым дактилоскопическим сенсором.