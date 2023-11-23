Смартфон Vivo Y27s вышел в России

Компания Vivo выпустила в российскую продажу смартфон Vivo Y27s, который доступен в черной и зеленой расцветках по цене в 18 тысяч рублей за единственную версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что новинка характеризуется 6,64-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 6-нм платформой Qualcomm Snapdragon 680 с максимальной частотой до 2,4 ГГц и графикой Adreno 610, боковым сканером отпечатков пальцев, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 8 Мп, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, защитой от пыли и воды (степень IP54) и фирменной прошивкой Funtouch OS 13 на базе ОС Android 13.
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