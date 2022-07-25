Смартфон Vivo Y30 5G оценен в 240 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y30 5G, которая, в числе прочего, получила предустановленную оболочку FunTouch OS 12 на базе Android 12.

Новинка также характеризуется восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 6 ГБ оперативной памяти, 6,51-дюймовым IPS-экраном с разрешением 720:1600 пикселей и соотношением сторон 20:9, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопом, 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой зарядки мощностью всего 10 Вт. Цена смартфона составляет 240 долларов.