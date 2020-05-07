Смартфон Vivo Y30 с квадрокамерой оценили в 200 долларов

Компания Vivo представила смартфон Y30, который появится в продаже уже 9 мая по цене в 200 долларов. Новинка характеризуется 6,47-дюймовым IPS Ultra O-дисплеем с разрешением 1560:720 пикселей, восьмиядерным процессором MediaTek Helio P35 с тактовой частотой до 2,3 ГГц и графикой IMG PowerVR GE8320, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, основной квадрокамерой с модулями разрешением 13, 8, 2 и 2 Мп, врезанной в экран фронтальной камерой на 8 Мп, дактилоскопическим сенсором на задней панели, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, модулем Bluetooth 5.0, FM-тюнером и операционной системой FunTouch OS 10 на базе Android 10. Размеры устройства равны 162,04:76,46:9,11 мм, а масса – 197 г.

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