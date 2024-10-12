Смартфон Vivo Y300 Plus 5G получил 120-Гц AMOLED-экран

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y300 Plus 5G, которая оценена в 285 долларов. Новинка характеризуется 6,78-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1300 нит, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой на 32 Мп, основной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, защитой от влаги в соответствии со степенью IP54 и корпусом толщиной 7,49 мм.