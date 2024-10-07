Смартфон Vivo Y300+ получит 8 ГБ оперативной памяти

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y300+, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят 6,78-дюймовым экраном OLED с разрешением Full HD+, 6-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной быстрой зарядки, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP54, а также двумя версиями корпуса: первый с толщиной 7,57 мм и массой 183 грамма, а второй с 7,49 мм и 172 граммами. Vivo Y300+ появится в продаже на дебютном индийском рынке по цене в 285 долларов.