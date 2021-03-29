Смартфон Vivo Y30G оценен в 230 долларов

Компания Vivo представила смартфон Y30G, который работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 1.0 на базе Android 11. Новинка оснащается 6,51-дюймовым экраном с разрешением 1600:720 пикселей и соотношением сторон 20:9, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп, 3,5-мм аудиоразъемом, боковым дактилоскопическим сенсором, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P65 с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой ARM Mali G52, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти microSD, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, батареей на 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также корпусом с размерами 164,41:76,32:8,41 мм и массой 191,4 г. Смартфон уже доступен для покупки по цене в 230 долларов.