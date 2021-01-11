Смартфон Vivo Y31s оценен в 260 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент недорогих смартфонов моделью Vivo Y31s, которая первой получила чипсет Qualcomm Snapdragon 480 с модемом 5G. Новинку оснастили 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2408:1080 пикселей, кадровой частотой 90 Гц и соотношением сторон 20,7:9, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 13 Мп и 2 Мп, двухдиапазонным Wi-Fi, поддержкой Bluetooth 5.1, 3,5-мм мм разъемом для наушников и симметричным разъемом USB-C, предустановленной Funtouch OS 10.5 на основе Android 11, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт. Продажи смартфона начнутся 15 января по цене в 260 долларов.