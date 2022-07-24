Смартфон Vivo Y35 получит SoC Snapdragon 680

Сетевые инсайдеры поделились первыми подробностями о смартфоне Vivo Y35, официальный релиз которого ожидается в ближайшие недели. Сообщается, что аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE, 4 ГБ оперативной памяти, 6,5-дюймовый IPS-экран с разрешением Full HD+, тройную тыльную камеру и предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой Funtouch OS 12.

Недавно была выпущена другая среднеуровневая модель – Vivo Y77. Оцененная в 300 долларов новинка получила процессор MediaTek Dimensity 930, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и поддержку 80-Вт проводной зарядки.
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