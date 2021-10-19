Смартфон Vivo Y3s оценен в 125 долларов Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y3s, которая обойдется в 125 долларов. Новинку оснастили предустановленной операционной системой Android 11 Go Edition, адаптированной специально для маломощных устройств, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, интерфейсом micro-USB, слотом для карт памяти microSD, размерами 164:76:8,4 мм и массой 190 граммов. Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Vivo Y3s, которая обойдется в 125 долларов. Новинку оснастили предустановленной операционной системой Android 11 Go Edition, адаптированной специально для маломощных устройств, восьмиядерной платформой MediaTek Helio P35, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 10 Вт, 6,51-дюймовым дисплеем с разрешением 1600:720 пикселей, селфи-камерой на 5 Мп, тыльной камерой разрешением 13 Мп, интерфейсом micro-USB, слотом для карт памяти microSD, размерами 164:76:8,4 мм и массой 190 граммов. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 21:10 . Продукт - Vivo Y3s Комментарии и отзывы Vivo Y3s

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