Смартфон Vivo Y500 получил батарею на 8200 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y500, которая может похвастаться аккумулятором ёмкостью 8200 мАч. Новинка также характеризуется 4-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7300 с максимальной частотой до 2,5 ГГц, графическим адаптером Mali-G615 и модемом 5G, предустановленной оболочкой OriginOS 5 на базе ОС Android 15, ОЗУ LPDDR4X и флеш-памятью UFS 3.1, поддержкой 90-Вт быстрой проводной зарядки и обратной зарядки, 6,77-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2392:1080 точек и кадровой частотой 120 Гц, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, прочным корпусом толщиной 8,23 мм и массой 213 граммов, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP69+, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.4, динамиком UltraFix с сертификацией Hi-Res Audio. Смартфон оценен на дебютном китайском рынке в эквивалент 195, 225, 250 и 280 долларов за конфигурации с 8/128, 8/256, 12/256 и 12/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.