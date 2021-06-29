Смартфон Vivo Y51A получил версию на 6 ГБ ОЗУ

Компания Vivo выпустила новую версию смартфона Vivo Y51A, который появился в продаже в начале года по цене в 205 евро за вариант с 8 ГБ ОЗУ. Новая версия с 6 ГБ оперативной памяти оценена в 190 евро. Смартфон также оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 662, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+,128 ГБ встроенной памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также предустановленной оболочкой Funtouch на основе ОС Android 11.