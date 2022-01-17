Смартфон Vivo Y55 5G оценен в 290 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y55 5G, которая может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+, фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, предустановленной фирменной оболочкой Funtouch OS 12 на основе ОС Android 11, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, интерфейсом USB-C и поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт. Аппарат доступен в черной и синей расцветках по цене в 290 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo Y55 5G
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