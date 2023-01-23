Смартфон Vivo Y55s 5G 2023 оценен в 263 доллара

Компания Vivo представила на глобальном рынке новую версию смартфона Y55s 5G, которая лишь немного отличается от выпущенной в 2021 году оригинальной модели. Итак, новинку оснастили аккумулятором ёмкостью 5000 мАч (у предшественника было 6000 мАч), 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2408:1080 пикселей, однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом для сотовых сетей пятого поколения, 4 или 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопом, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 8 Мп и поддержкой 18-Вт зарядки. Версия с 4/128 ГБ памяти оценена в 263 доллара, а с 6/128 ГБ – 280 долларов.