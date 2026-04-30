Смартфон Vivo Y600 Pro появился в продаже

Компания Vivo выпустила в китайскую продажу смартфон Y600 Pro, который стоит от 290 до 425 долларов. Напомним, что смартфон имеет в своем оснащении аккумулятор ёмкостью 10200 мАч и плотностью энергии до 886 Втч/л, поддержку проводной зарядки мощностью 90 Вт, 6,83-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2800:1260 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и поддержкой стандарта HDR, 6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7300e, 8 или 12 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5, 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти UFS 3.1, систему жидкостного охлаждения VC, 50-Мп тыльную и 32-Мп селфи-камеры, стереодинамики, модул NFC, ИК-порт и защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69.

