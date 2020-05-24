Смартфон Vivo Y70s показали на рендерах

Профильное издание Slashleaks поделилось качественными изображениями смартфона среднего уровня Vivo Y70s, который еще не был представлен официально. Итак, устройству прочат три градиентные расцветки, безрамочный дисплей с разрешением Full HD+ и врезанной фронтальной камерой, основную тройную камеру, расположенную в вертикально ориентированном блоке, еще не представленный официально восьмиядерный процессор Samsung Exynos 880 с тактовой частотой до 2,0 ГГц, графикой ARM Mali-G76 GPU и модемом 5G с поддержкой неавтономной и автономной архитектур, а также дактилоскоп на боковой грани. Ориентировочная цена Vivo Y70s составляет 280 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo Y70s
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