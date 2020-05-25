Смартфон Vivo Y70s с поддержкой 5G представлен официально

Полку очередной недорогой модели с поддержкой мобильных сетей 5G прибыло. На этот раз ассортимент пополнила компания Vivo – её смартфон Y70s оценен в 280 долларов за базовую версию. Новинка получила 6,53-дюймовый IPS-экран с разрешением 2340:1080 пикселей и врезанной в левый угол фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройную основную камеру с модулями на 48, 8 и 2 Мп, восьмиядерную платформу Exynos с тактовой частотой до 2,0 ГГц и графикой Mali-G76 MP5, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, порт USB Type-C и 3,5-мм разъем для наушников.

Комментарии и отзывы Vivo Y70s
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