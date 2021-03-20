Смартфон Vivo Y72 5G полностью рассекречен

В сети появился предварительный обзор смартфона Vivo Y72 5G, официальная презентация которого ожидается 22 марта. Итак, аппарат оснастили 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, графикой ARM Mali-G57 MC2 и модемом 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, а также тройной основной камерой с главным модулем на 64 Мп, 8 Мп сверхширокоугольным модулем и 2 Мп вспомогательным датчиком. В комплекте поставки покупатели найдут не только адаптер питания и чехол, но и наушники, что в наше время считается большой щедростью.