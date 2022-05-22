Смартфон Vivo Y72t оценен в 195 долларов

Компания Vivo объявила цены на смартфон Y72t, который был представлен пару дней назад в Китае. Новинка появится в продаже 23 мая по цене в 195 и 230 долларов соответственно. Напомним, что смартфон оснащается батареей ёмкостью 6000 мАч, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с модемом для сотовых сетей пятого поколения, 6,58-дюймовым IPS с экраном с разрешением 2408:1080 пикселей, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, боковым дактилоскопическим сенсором и поддержкой 18-Вт проводной зарядки.