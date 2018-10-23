Смартфон Vivo Y73 оснащен новейшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 439

Компания Vivo представила в Китае смартфон Y73 с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет получил 5,99-дюймовый экран с разрешением 140 на 720 пикселей. За производительность устройства отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 439 и 4 Гбайт ОЗУ. Камеры у смартфона одинарные: 13 МП сзади, 5 МП спереди. Емкость аккумулятора равна 3360 мА.ч. Имеется слот для карты памяти, а также сканер отпечатков пальцев. Габариты аппарата составляют: 155.87 * 75.74 * 7.8 мм. Предлагается новинка в трех цветовых расцветках: золотистом, черном и красном.