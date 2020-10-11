Смартфон Vivo Y73s 5G оценен в 300 долларов

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y73s 5G, которая, как видно из названия, получила поддержку мобильных сетей пятого поколения. Новинка характеризуется 6,44-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, соотношением сторон 20:9 и 103% охватом цветовой палитры NTSC, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп, 8 Мп и 2 Мп, подэкранным дактилоскопом, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 720, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, контроллером Bluetooth 5.1, портом USB Type-C, 3,5-мм разъемом, аккумулятором ёмкостью 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и предустановленной FuntouchOS 10.5 на базе Android 10. Цена смартфона составляет 300 долларов.

Комментарии и отзывы Vivo Y73s 5G
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