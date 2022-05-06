Смартфон Vivo Y75 4G получит 44-Мп

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y75 4G, который еще не был представлен официально. Как можно понять из названия, новинка не будет поддерживать работу в сотовых сетях пятого поколения. Устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96 с частотой до 2,05 ГГц и графикой Mali-G57 MC2 GPU, 6,44-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ AMOLED, селфи-камеру на 44 Мп, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4020 мАч и поддержку проводной зарядки мощностью 44 Вт.