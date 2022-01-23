Смартфон Vivo Y75 5G получит процессор Dimensity 700

Сетевые источники поделились подробностями о смартфоне Vivo Y75 5G, презентация которого ожидается уже в текущем месяце. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, 6,58-дюймовый дисплей с разрешением FullHD+, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 18 Вт, предустановленную оболочку Funtouch OS 12 на основе операционной системы Android 12, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 2 Мп и 2 Мп, селфи-камеру разрешением 16 Мп, корпус толщиной 8,25 м, массу 187 граммов, боковой дактилоскоп и две расцветки.

Комментарии и отзывы Vivo Y75 5G
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