Смартфон Vivo Y76s оценен в $280

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y76s, которая получила восьмиядерную платформу MediaTek Dimensity 810. Новинку также оснастили 6,58-дюймовым экраном с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления 60 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, 8 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 11 c фирменной прошивкой OriginOS 1.0, аккумулятором на 4100 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт, боковым дактилоскопическим сенсором, массой 175 граммов и толщиной всего 7,79 мм. Цена на смартфон составляет 280 и 315 долларов соответственно.