Смартфон Vivo Y76s (t1 version) получил 12/256 ГБ памяти

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y76s (t1 version), которая при цене в 265 долларов может похвастаться 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинку также оснастили слотом для карты памяти microSD, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и стандартной частотой обновления изображения 60 Гц, 7-нанометровой 8-ядерной платформой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графическим адаптером Mali-G57 MC2 с частотой 950 МГц, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 4100 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 44 Вт, корпусом толщиной 7,79 мм и массой 175 граммов.