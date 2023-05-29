Vivo Y78 5G получил 120-Гц OLED-дисплей

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y78 5G, одной из особенностей которой стал 6,78-дюймовый изогнутый OLED-экран с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит. Новинка также характеризуется толщиной 7,89 мм, массой 177 граммов, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 695, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 44-Вт проводной зарядки, предустановленной ОС Android 13 с надстройкой FunTouch OS 13, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (оптическая стабилизация), 2 Мп и 2 Мп, поддержкой сотовых сетей 5G и дактилоскопическим сенсором.