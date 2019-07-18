Смартфон Vivo Y7s получил 6 ГБ ОЗУ и аккумулятор на 4500 мАч

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Vivo Y7s, которая оценена в 260 долларов. Новинку оснастили 6,38-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с подэкранным сканером отпечатков пальцев, новой платформой MediaTek Helio P65, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, слотом для карт памяти до 256 ГБ, тройной основной камерой с датчиками разрешением 16 Мп, 8 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой с разрешением 16 Мп, аккумулятором на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт, а также предустановленной операционной системой Android 9 с графической оболочкой FunTouch 9.0.