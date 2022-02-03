Смартфон Vivo Y7x получит 120-Гц экран

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфоне Vivo Y7x, официальный релиз которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит восьмиядерную платформу MediaTek Helio G96 с тактовой частотой до 2,05 ГГц и графикой Mali-G57 MC2 GPU, 6,44-дюймовый экран с кадровой частотой до 120 Гц, боковой дактилоскопический сенсор, до 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной флеш-памяти, а также предустановленную фирменную оболочку FunTouchOS на базе операционной системы Android 11. А вот поддержки сотовых сетей пятого поколения в смартфоне будет. Ориентировочная цена Vivo Y7x составляет 240 долларов.

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