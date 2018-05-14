Смартфон Vivo Y83A получит 6,22 дюймовый дисплей

Сетевые источники поделились информацией о смартфоне Vivo Y83A, который еще не был представлен официально. Сообщается, что смартфон получит 6,22 дюймовый дисплей с разрешением 1520:720 пикселей (плотность на дюйм 270) и соотношением сторон 19:9, 13 Мп основную и 8 Мп фронтальную камеры, процессор MediaTek MT6762, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, аккумулятор на 3180 мАч, а также предустановленную операционную систему Android 8.1. Размеры устройства составят 155,21:75,24:7,7 мм. По словам источника, Vivo Y83A появится в продаже 20 мая по цене 235 долларов.