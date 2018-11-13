Смартфон Vivo Y95 с поддержкой NFC поступил в продажу в России

Компания Vivo объявила о старте продаж в России своего первого смартфона с поддержкой NFC — Vivo Y95. Смартфон также получил безрамочный дисплей на 6,22 дюйма с экраном Halo FullView™, основную камеру на 13 мегапикселей, фронтальную камеру на 20 мегапикселей и аккумулятор на 4030 мА·ч, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней памяти. Vivo Y95 будет продаваться в двух цветах: «Звездный черный» и «Красная заря». С 1 декабря 2018 года смартфон можно будет приобрести по цене в 18 990 рублей в магазинах «М.Видео», «Максимус», «НОУ-ХАУ», «Технопарк», «Эльдорадо».