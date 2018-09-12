Смартфон Vivo Y97 получил Super AMOLED-дисплей

Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью Y97, характеристики и цена которой явно указывают на принадлежность к сегменту среднего уровня. Новинку оснастили восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P60 с графикой ARM Mali-G72 MP3, 6,3-дюймовым Full HD+ Super AMOLED-дисплеем с разрешением 2280:1080 пикселей, 4 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, сдвоенной основной камерой на 16 и 2 Мп, 16 Мп фронтальной камерой, расположенной в каплевидном вырезе, адаптерами беспроводной связи Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 802.11b/g/n/ac, приёмником GPS, 3,5-мм аудиоразъемом, портом USB Type-C, аккумулятором на 3315 мАч, а также предустановленной ОС Android 8.1 Oreo. Размеры устройства равны 155,97:75,63:8,1 мм, а его цена составляет 300 долларов.