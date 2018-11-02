Смартфон Vivo Z1 Youth Edition получил процессор Snapdragon 626 и 4 Гб ОЗУ

Компания Vivo выпустила смартфон Z1 Youth Edition с ОС Android 8.1 Oreo. Гаджет оснащен 6,26-дюймовым экраном с разрешением 2280 на 1080 точек. Основой устройства стал процессор Snapdragon 626 и 4 Гбайт ОЗУ. В тыльной части корпуса расположилась сдвоенная камера на основе сенсоров с 16 млн и 2 млн пикселей. В вырезе во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная камера для селфи-съемки. Емкость аккумулятора у девайса равен 3260 мА.ч. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0. Старт продаж Vivo Z1 Youth Edition ожидается уже в этом месяце по цене около 160 долларов.