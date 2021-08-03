Смартфон Vivo iQOO 8 получит продвинутый экран

Компания Vivo объявила о том, что официальная презентация смартфонов iQOO 8 состоится уже 17 августа. Речь идет как минимум о двух моделях: iQOO 8 и iQOO 8 Pro. Смартфонам прочат экран Samsung E5 AMOLED LTPO с кадровой частотой до 120 Гц, разрешением 2K+, 10-битным представлением цвета и подэкранным дактилоскопическим сенсором, селфи-камеру, врезанную по центру дисплея, топовую восьмиядерную платформу Snapdragon 888 Plus с частотой до 3 ГГц, графикой Adreno 660 и модемом Snapdragon X60 5G для сотовых сетей пятого поколения, до 12 ГБ оперативной и до 256 ГБ флеш-памяти, а также предустановленную оболочку OriginOS 1.0 на базе ОС Android 11.

Комментарии и отзывы Vivo iQOO 8
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