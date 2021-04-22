Смартфон Vivo получит процессор Dimensity 800U

Вчера на платформе тестирования Geekbench был замечен телефон Vivo с номером модели V2050. Было установлено, что он был оснащен Dimensity 800U. Предполагается, что этот телефон может поступить на рынок как Vivo V21 5G. В списке характеристик смартфона также указано, что он оснащен 8 ГБ оперативной памяти и ОС Android 11. В одноядерных и многоядерных тестах Geekbench телефон набрал 588 и 1687 баллов соответственно. Телефон V2066 ранее был замечен на сертификационном сайте Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). К сожалению, сам производитель пока что о данном смартфоне ничего не сообщает и говорить уверенно, что устройство будет представлено в ближайшее время, мы пока что не можем. Но, вероятно, это устройство действительно готовят к анонсу.