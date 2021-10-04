Смартфон Vivo с невидимой камерой под дисплеем

Когда камера не используется, во второй области дисплея будет отображаться индикатор заряда батареи. Когда телефон повернут в альбомный режим, появится другой значок, закрывающий область камеры. Один из вариантов, упомянутых в документации, - показать значок видоискателя камеры. Как только передняя камера активируется, значок заряда батареи исчезает.
Это умный и эффективный способ сделать камеру менее заметной. Vivo уже продемонстрировала прототип телефона с камерой под дисплеем, концептуальный смартфон Vivo APEX 2020 был оснащен 16-мегапиксельной камерой под дисплеем.