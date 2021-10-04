Смартфон Vivo с невидимой камерой под дисплеем

Компания Vivo Mobile Communication подала во Всемирное ведомство интеллектуальной собственности (WIPO) патентную заявку на «Электронное устройство и метод экрана». Это смартфон с камерой под дисплеем. Фронтальная камера размещена в правом верхнем углу. Чтобы вы не видели камеру, китайский производитель хочет использовать вторую область дисплея, которая закрывает переднюю камеру.

Когда камера не используется, во второй области дисплея будет отображаться индикатор заряда батареи. Когда телефон повернут в альбомный режим, появится другой значок, закрывающий область камеры. Один из вариантов, упомянутых в документации, - показать значок видоискателя камеры. Как только передняя камера активируется, значок заряда батареи исчезает.

Это умный и эффективный способ сделать камеру менее заметной. Vivo уже продемонстрировала прототип телефона с камерой под дисплеем, концептуальный смартфон Vivo APEX 2020 был оснащен 16-мегапиксельной камерой под дисплеем.