Смартфон Wiko Hi Enjoy 60 5G оценен в 205 долларов

Компания Wiko пополнила ассортимент смартфонов моделью Wiko Hi Enjoy 60 5G, которая очень похожа на Huawei Enjoy 60. Новинку оснастили новенькой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6020 с поддержкой сотовых сетей пятого поколения, в отличие от старого чипсета Kirin 710A, предустановленной операционной системой Android, 6,75-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, тыльной камерой с главным модулем на 48 Мп, 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флэш-памяти, батареей ёмкостью 6000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 22,5 Вт. Цена смартфона составляет 205 долларов.