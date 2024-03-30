Смартфон Wiko Hi Enjoy 70 Pro 5G оценили в $250

Китайская компания Wiko выпустила на домашний рынок смартфон Hi Enjoy 70 Pro 5G, который внешне очень похож на Huawei Nova 12i, но имеет некоторые технические отличия. Новинку оснастили 7-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и поддержкой сотовых сетей 5G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с главным модулем разрешением 50 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 40-Вт быстрой проводной зарядки и предустановленной операционной системой HarmonyOS. Её цена составляет 250 долларов.