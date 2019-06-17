Смартфон Wiko Y80 и его функции

Селфи-камера устройства будет иметь одним датчиком изображения на 5 МП.Камера получит два блока оптики на 13 МП и 2 МП. Сканер отпечатков пальцев у новинки отсутствует. Скорей всего, идентификация владельца производится через распознавание лиц. За питание отвечает батарея на 4000 мАч.Экранная панель девайса имеет размер диагонали 5,99 дюйма и обеспечивает разрешение стандарта HD+. Электронная платформа базируется на чипсете Unisoc SC9863A. Такой процессор задействован в аппарате Alcatel 1s.Повышенный объем ОЗУ связан с тем, что смартфон получил свежую версию ОС Android Go – 9 Pie. Даже в урезанной редакции этот релиз Android требует больше ресурсов, чем 8.1 Oreo. Остается дождаться, когда появится следующее поколение операционной системы под названием Android Q Go edition. Тогда будет ясно, каким будет типичный объем ОЗУ для сверхбюджетных смартфонов.Стоимость новинки составит 99 евро.