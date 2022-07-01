Смартфон Xiaomi 12 Lite получил 108-Мп камеру

Смартфон Xiaomi 12 Lite довольно неожиданно появился в продаже в Азербайджане. Его цена в этой стране составила внушительные 590 долларов.

Итак, новинку оснастили восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 778G, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 4300 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, предустановленной операционной системой Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, толщиной 7,29 мм и массой 173 г.