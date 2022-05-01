Смартфон Xiaomi 12 Pro испытали на прочность. Видео

Известный видеоблогер Зак Нельсон опубликовал очередное видео, в котором он проверил прочность флагманского смартфона Xiaomi 12 Pro. Аппарат не только царапали и поджигали, но и попытали сломать пополам. Например, побывавший недавно в руках Зака OnePlus 10 Pro это испытание не прошел. Удалось ли Xiaomi 12 Pro выступить лучше новинки от OnePlus, смотрите сами.

Напомним, что Xiaomi 12 Pro характеризуется 6,73-дюймовым экраном Samsung AMOLED поколения E5, выполненным по технологии LTPO 2.0, с разрешением 3200:1440 пикселей, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц, частотой опроса сенсорного слоя 480 Гц, селфи-камерой разрешением 32 Мп, топовым процессором Snapdragon 8 Gen 1, ОЗУ LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2900 мм2, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик Sony IMX707 размером 1/1,28 дюйма с оптической стабилизацией), 50 Мп (сверхширик) и 50 Мп (портретный объектив), батареей на 4600 мАч, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной беспроводной на 10 Вт, четырьмя динамиками Harman Kardon с поддержкой Dolby Atmos и Dolby Vision.
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