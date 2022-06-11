Смартфон Xiaomi 12 Ultra получит 200-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом смартфоне Xiaomi 12 Ultra, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Итак, аппарат получит многомодульную камеру с главным датчиком изображения оптического формата почти один дюйм, дисплей Samsung с кадровой частотой 165 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт и беспроводную на 100 Вт, батарею ёмкостью минимум 5000 мАч, и, разумеется, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основная камера создается в сотрудничестве с легендарной компанией Leica.