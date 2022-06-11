Смартфон Xiaomi 12 Ultra получит 200-Вт зарядку

Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о топовом смартфоне Xiaomi 12 Ultra, официальный релиз которого ожидается в следующем месяце. Итак, аппарат получит многомодульную камеру с главным датчиком изображения оптического формата почти один дюйм, дисплей Samsung с кадровой частотой 165 Гц, поддержку проводной зарядки мощностью 200 Вт и беспроводную на 100 Вт, батарею ёмкостью минимум 5000 мАч, и, разумеется, флагманскую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Основная камера создается в сотрудничестве с легендарной компанией Leica.

OnePlus Nord 2T 5G будет представлен 19 мая…
OnePlus Nord 2T 5G станет официальным 19 мая в 16:00 по центральноевропейскому летнему времени. Эта инфор…
Samsung выпустит Galaxy A23 5G в Европе…
Samsung представила Galaxy A23 4G в марте, но не делала никаких заявлений о варианте 5G. Теперь голландск…
Официально представлен смартфон Oppo K10 …
Сегодня Oppo анонсировала смартфон Oppo K10. Телефон оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 680, основной к…
Складной смартфон Oppo Find N получает бета-версию Android 1…
Вчера Google начал раздачу бета-версий первой сборки операционной системы Android 13. В частности, он был…
Первый флагман HTC за последние годы готов к запуску…
Голландский орган по сертификации мобильных устройств Telefication объявил, что телефон с номером модели …
Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон Dooge…
Doogee S98 Pro — это новый прочный смартфон с уникальным дизайном. Смартфон, похоже имеет дизайн, вдохнов…
Появились первые характеристики Motorola Moto G52…
Полгода назад Motorola представила смартфоны Moto G71, G51, G41 и G31, а сегодня стало известно о грядуще…
Смартфон ASUS ROG Phone 6 дебютирует 5 июля…
Компания ASUS подтвердила, что глобальная презентация серии ROG Phone 6 состоится на Тайване практически …
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Обзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностьюОбзор realme 9i 4/128 ГБ. Бюджетный смартфон с невероятной автономностью
Обзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLEDОбзор POCO F3 8/256GB. Экран 120 Гц, NFC и яркий AMOLED
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor