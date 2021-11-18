Смартфон Xiaomi 12 запустили в массовое производство

Сетевые источники сообщают о том, что компания Xiaomi запустила массовое производство флагманского смартфона Xiaomi 12. Он станет первым или одним из первых устройств на новой топовой платформе Qualcomm Snapdragon 898. Официальная презентация смартфона ожидается примерно через месяц. Таким образом, Xiaomi сможет заготовить достаточное количество устройств к началу продаж.

Ранее сообщалось, что Xiaomi 12 получит новый дизайн, экран с разрешением 2K, а также основную камеру с главным модулем на основе 50-Мп датчика изображения оптического формата 1/1,3 дюйма.