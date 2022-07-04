Смартфон Xiaomi 12S Pro оценен в 700 долларов

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 12S Pro, который, в числе прочего, получил предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Новинку также оснастили топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, 6,73-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением QHD+, пиковой яркостью 1500 кд/м2, 10-битным представлением цвета, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, основной камерой Leica с тремя 50-Мп модулями, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, интерфейсом USB Type-C, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC и аудиосистемой Harmon Kardon. Цена на Xiaomi 12S Pro стартует с 700 долларов.
Складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip4 показали на фото…
В сети появилась первая фотография складного смартфона Samsung Galaxy Z Flip4, официальный релиз которого…
OnePlus Ace Racing Edition получит дисплей 120 Гц…
OnePlus Ace дебютировал в Китае месяц назад, а завтра компания выпустит новую модель под названием OnePlu…
Redmi Note 11T Pro получит 512 ГБ флеш-памяти в топовой верс…
В базе TENAA с появилась запись двумя номерами — 22041216UC и 22041216C. Под первым буквенно-цифровым инд…
Nokia N73 находится в разработке, раскрыты концептуальные ре…
Согласно новому отчету, Nokia работает над новым смартфоном под названием N73. Для тех, кто не знает, бре…
Samsung Galaxy M13 5G получит 50-Мп камеру…
Сетевые инсайдеры раскрыли новые подробности о смартфоне Samsung Galaxy M13 5G, который еще не был предст…
Doogee готовится выпустить новый ударопрочный смартфон Dooge…
Doogee S98 Pro — это новый прочный смартфон с уникальным дизайном. Смартфон, похоже имеет дизайн, вдохнов…
Samsung работает над новой версией Galaxy A13…
Samsung готовит очередную версию своего дешевого смартфона Galaxy A13. Напомним, что A13 4G дебютировал в…
Производство экранов для iPhone 14 уже запустили…
Apple готовит модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro к концу этого года. Ожидается, что компания представит нов…
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфонОбзор Cubot King Kong 7. Защищенный смартфон
Обзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камерыОбзор Redmi Note 11 NFC 4/64 ГБ. Емкий аккумулятор, AMOLED 90 Гц и четыре камеры
Обзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисовОбзор HONOR 50. Долгожданное возвращение Google-сервисов
Обзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камеройОбзор realme 9 Pro 8/128 ГБ. Долгоиграющий среднебюджетник с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor