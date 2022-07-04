Смартфон Xiaomi 12S Pro оценен в 700 долларов

Компания Xiaomi представила флагманский смартфон Xiaomi 12S Pro, который, в числе прочего, получил предустановленную операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13.

Новинку также оснастили топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, 8 или 12 ГБ ОЗУ, 512 ГБ флеш-памяти, 6,73-дюймовым дисплеем LTPO 2.0 AMOLED с разрешением QHD+, пиковой яркостью 1500 кд/м2, 10-битным представлением цвета, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, поддержкой технологии Dolby Vision и защитным стеклом Corning Gorilla Glass Victus, основной камерой Leica с тремя 50-Мп модулями, фронтальной камерой на 32 Мп, батареей ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 120-Вт быстрой зарядки, интерфейсом USB Type-C, модулями Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, поддержкой NFC и аудиосистемой Harmon Kardon. Цена на Xiaomi 12S Pro стартует с 700 долларов.