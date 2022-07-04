Смартфон Xiaomi 12S оценен в 600 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Xiaomi 12S, которая основана на топовой платформе Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Новинку также оснастили 8 или 12 ГБ ОЗУ, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, 6,28-дюймовым AMOELED-экраном с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1100 кд/м2, 10-битным цветом, адаптивной кадровой частотой до 120 Гц и поддержкой Dolby Vision, тройной камерой Leica с модулями разрешением 50 Мп, 13 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 32 Мп, аккумулятором ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, интерфейсом USB Type-C, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, модулем NFC и аудиосистемой Harmon Kardon. Цена на Xiaomi 12S в Китае стартует с 600 долларов.

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